Ipaam orienta sobre exploração de animais silvestres e pesca esportiva no 2º Festival Amazonas de Turismo

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) participa do 2º Festival Amazonas de Turismo, que acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, e oferta ao público informações sobre o uso de animais silvestres como atração turística no estado e auxiliando no cadastro da carteira de pesca para pescadores amadores e esportivos. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), que iniciou na sexta-feira (25/11) e se encerra neste sábado (26/11), das 15h às 21h, com diversas atrações musicais e culturais.

Um dos objetivos da exposição feita pelo órgão é de sensibilizar sobre utilização de animais silvestres no turismo, alertando sobre a ilegalidade da prática, desconhecida pela maioria dos turistas que realizam ecoturismo no Amazonas.

O gerente de Controle de Fauna do Ipaam, Marcelo Garcia, reforça a importância de lembrar as pessoas que essa prática é crime. Ele reforça, ainda, que as pessoas devem evitar criar animais silvestres.

“Nos municípios do interior o problema está no hábito das pessoas de criarem animais silvestres como de estimação, nós multamos e apreendemos os animais criados ilegalmente em cativeiro, isso é extremamente prejudicial ao animal, que perde toda a sua liberdade e identidade”, enfatiza Marcelo.

Outro ponto focal do estande do Instituto é a orientação e o auxílio na emissão da Carteira de Pesca e sobre o período de defeso, o gerente de Controle de Pesca do órgão, Carlos André Lima, fala sobre o serviço oferecido pelo Ipaam.

“O intuito é tirar as dúvidas das pessoas que se interessem pela prática da pesca esportiva e recreativa, lembrando que o pescador deve estar licenciado para exercer a prática no estado”, salienta Carlos André.

O diretor-presidente do IPAAM, Juliano Valente, ressalta a importância da participação do órgão de proteção ambiental no festival. “Eventos como esta Feira de Turismo da Amazonastur dão a oportunidade à população de conhecer os serviços do Ipaam, que não se limitam em licenciar somente empreendimentos industriais no estado”, destaca o diretor-presidente.

Pescadores amadores e esportivos podem adquirir a Licença de Pesca no site do Ipaam, através do link: sistema.ipaam.am.gov.br

FOTOS: José Narbaes / Ipaam