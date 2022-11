Interno do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa cola grau nesta sexta-feira

Uma nova chance para recomeçar. É sob essa perspectiva que um adolescente de 18 anos colou grau em cerimônia de formatura realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), na tarde desta sexta-feira (25/11), no auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), no bairro Dom Pedro, zona sul de Manaus.

O jovem, interno no Centro Socioeducativo (CSE) Dagmar Feitosa, concluiu o Ensino Médio na Escola Estadual Josephina de Melo, cujo anexo funciona nas dependências da unidade.

“Para nós como gestor, o melhor momento é esse. O formando é um espelho para aqueles adolescentes que estão nos assistindo aqui. O ponto de partida de transformação”, disse Jean Mendonça, chefe de Departamento de Atendimento Socioeducativo (Dase).

A pedagoga Rita Moraes destacou que a formação do aluno representa o sucesso dos princípios elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Ele tem sido um menino exemplar e isso é uma vitória, uma conquista para nós como sociedade. Para mim é uma realização profissional, essa já é a quarta turma que formamos no sistema socioeducativo”, disse.

Perspectivas

O adolescente confidenciou que, ao chegar no Centro Socioeducativo, o sentimento era de tristeza e saudades, que foi superado com o passar dos meses.

“A receptividade, o acolhimento, a atenção da equipe de profissionais que estavam no momento da minha chegada, passaram o sentimento de tranquilidade e esperança. Os dias foram se tornando menos cinzas, percebi que não seria tão ruim assim. Todos me tratavam bem, com respeito e educação”, disse.

Ainda de acordo com o adolescente, foi por meio do sistema que ele conseguiu realizar seus primeiros cursos profissionalizantes de piscicultura, barbearia e panificação.

“No futuro pretendo conquistar meus sonhos, ajudar minha família, entrar em uma faculdade, começar um trabalho, conseguir meus bens materiais com o suor do meu trabalho e ser exemplo para os meus familiares”, finalizou o jovem.

FOTOS: Vitor Lima/ Sejusc