Internet “descobre” filho caçula de Lula e foto viraliza: “Gato!”

Luis Cláudio Lula da Silva, 37 anos, viralizou nas redes sociais após publicar uma foto abraçando o pai, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O filho mais novo do petista está fazendo sucesso entre os internautas, que tecem elogios ao caçula e procuram saber mais sobre sua vida pessoal.

“Solteiro?”, perguntou uma eleitora de Lula no Twitter. “Alguém sabe se o Luis Cláudio Lula da Silva está solteiro?“, escreveu outra. “O filho do Lula é lindo”, apontou mais um usuário da rede social do passarinho. “Não consegui evitar, passei o dia pensando em Luís Cláudio Lula da Silva”, assumiu outra fã do caçula, identificada como Taty.

O mais novo galã da web é o quinto filho de Lula e um dos três fruto do casamento com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. Ele é comprometido, namora com a estudante de medicina Natália Schincariol. Com o sucesso nas redes sociais, inclusive, Luis Cláudio logo publicou uma foto com a amada, para tentar acalmar os fãs curiosos sobre sua vida amorosa.

Fonte: www.correiobraziliense.com.br