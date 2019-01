Interior vai receber mais de R$1,5 milhão para educação

Os municípios de Rio Preto da Eva e Novo Airão, ambos na região Metropolitana de Manaus vão receber o aporte de R$ 1.629.099,25 para a construção de escolas municipais. O recurso foi destinado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), através de emenda parlamentar.

Cada município vai receber um pouco mais de R$ 814 mil que contempla, além da construção de escola municipal, a construção de quadra poliesportiva no mesmo complexo. O valor está previsto no Orçamento do Estado para o exercício de 2019, e aguarda liberação do governo.

No início de dezembro do ano passado, David apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) número 03/2018, que foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento. A lei obriga, a partir de então, o governador a aplicar os recursos destinados pelos deputados nas mais diversas áreas do Estado.

“Educação deve ser prioridade e uma das maiores reclamações que recebo durante minhas visitas ao interior, é a falta de escolas suficientes para atender à crescente demanda”, justificou David.

A iniciativa do presidente foi comemorada pela comerciante, Célia Maria Lopes, 54, moradora do Rio Preto da Eva. “Muitas famílias têm dificuldades de manter os filhos estudando porque o número de vagas é menor do que a necessidade. A construção de mais uma escola nos alegra bastante”, disse.