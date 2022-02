Instituto recebe equipamentos para implementar coleta seletiva em escolas no Amazonas

Material foi adquirido por meio de termo de fomento assinado entre Sema e Instituto Amazonense de Ação Social e Cultural

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) participou, na manhã desta segunda-feira (14/02), da solenidade de apresentação dos bens adquiridos por meio do Termo de Fomento nº 08/2020, celebrado junto ao Instituto Amazonense de Ação Social e Cultural (Iamasol), situado no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Os equipamentos vão auxiliar ações de coleta seletiva em escolas estaduais e municipais de Manaus.

Os equipamentos são resultantes da execução da Emenda Parlamentar n° 033/2020, de autoria do deputado Serafim Corrêa. Foram adquiridos prensas, contêineres e triciclos, além de um computador, projetor, notebook, computador, caixa de som e um nobreak, para dar suporte às atividades do instituto.

Segundo a presidente do Iamasol, Dalvanira Mar, todo o material será empregado em um projeto de reciclagem, a ser implementado junto às escolas estaduais Antônio Encarnação e Professor José Ribamar da Costa, além da Escola Municipal Lírio do Valle e a Associação Esportiva do bairro.

“Eu vejo que esse projeto é grandioso, porque não tínhamos, até então, trabalhado com projetos para o Instituto. Resolvemos abraçar a causa do meio ambiente por percebemos uma grande incidência de garrafas PET nas ruas, e com as crianças e jovens, que são grandes multiplicadoras ambientais. Nosso papel é mobilizar a comunidade”, disse.

Na prática, o Iamasol fará o recolhimento de garrafas PET e o manejo do material nas prensas. Parte dos resíduos será vendida, e outra parte servirá de matéria-prima para artesãs vinculadas ao Instituto. Os recursos obtidos vão servir tanto para melhorar a estrutura da entidade, como para a execução de projetos ambientais voltados para reciclagem e horta caseira.

Loading...

“Esses equipamentos são resultado de muito trabalho, envolvendo Sema e Iamasol, para execução deste termo de fomento. Sem dúvida esse projeto irá trazer mudanças sociais sustentáveis para os moradores da localidade, sobretudo para estudantes da rede pública de ensino”, finalizou Fabrícia Arruda, secretária executiva adjunta de Gestão Ambiental da Sema.

Iamasol – O Instituto Amazonense de Ação Social e Cultural foi fundado em 7 de janeiro de 2012, com intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade por meio de oportunidades que visam contribuir com o desenvolvimento humano.

O objetivo geral da instituição é motivar as comunidades para que tenham autonomia no desenvolvimento, tornando-se protagonistas de suas próprias histórias.

O trabalho realizado desde a fundação do instituto está voltado para a valorização do cidadão, visando contribuir com mudanças sociais sustentáveis, por meio da elaboração e gestão de projetos de Mobilização Social, promovendo bem-estar social de indivíduos, famílias e comunidade, elevando a qualidade de vida com vistas ao progresso.

FOTOS: Jamile Araújo/Sema