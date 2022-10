A pesquisa registrada no TRE foi divulgada hoje pela manhã nas emissoras de rádio da capital.

O resultado tem margem de erros de 3 pontos percentuais para mais e para menos, então no Amazonas, já era ierá Wilson Lima deverá ganhar com larga diferença em todo lugar, aqui em Humaitá será um massacre, que afundará não só o senador mas pífia força do ex-prefeito Herivaneo Seixas, que nem mesmo com as orações de padre Kelmom consegue agregar apoio popular novamente!