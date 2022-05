INSS: 13º para quem ganha mais de 1 salário mínimo começa hoje

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta 2ª feira (2.mai.2022), a 1ª parcela do 13º salário aos aposentados, pensionistas e trabalhadores que recebem o benefício por incapacidade temporária e ganham mais de 1 salário mínimo.

O pagamento para essa faixa salarial iniciará com os beneficiários com número final 1 e 6 –sem contar o dígito verificador, que vem depois do traço.

Também nesta 2ª recebem o 13º os beneficiários que ganham até 1 salário mínimo e o número final do cartão de benefício é 6.

A antecipação do 13º do INSS faz parte do programa Renda e Oportunidade, criado para movimentar a economia antes das eleições. O governo calcula que a medida injetará R$ 56,7 bilhões na economia. São R$ 28,3 bilhões na 1ª parcela, que começou a ser paga em 25 de abril, e mais R$ 28,3 bilhões na 2ª parcela, que será paga a partir de maio.

CALENDÁRIO

O 13º será liberado nos mesmos dias de pagamento dos benefícios do INSS referentes aos meses de abril e maio. Os pagamentos são realizados conforme o final do número do beneficiário e seguem até 6 de maio.

Datas de pagamento da 1ª parcela do 13º do INSS:



Os segurados do INSS podem conferir o valor que receberão de 13º no aplicativo ou no portal Meu INSS. Aposentados, pensionistas e trabalhadores que recebem o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, serão beneficiados. Já quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) não tem direito ao 13º.

Fonte: Poder360