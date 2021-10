INSEGURANÇA PÚBLICA EM HUMAITÁ DEMOSTRA FRAGILIDADE NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

O tema parece tema de filme, porém em nossa cidade é fato verídico e tem tirado o sono de dezenas de pessoas que tem suas vidas expostas e em risco diariamente.

A limitação de nossa polícia militar nos remete a uma discussão sem resposta e que precisa ser encarada de frente.

Como nossa polícia enfrentará marginais de fuzil com pistolas?

Como perseguir bandidos em caminhonetes traçadas 4 por 4 em carros que atolam até no asfalto (OROC)?

Como garantir viaturas abastecidas com a gasolina sempre regradas nas viaturas?

Aqui no sul do Amazonas, pessoas desaparecem e ninguém consegue encontrar?

Assaltos acontecem e ninguém consegue resolver e solucionar rapidamente, embora tenhamos duas entradas rodoviárias, BR 230 e BR 319, internet que são como um trem bala!

Aqui temos PRF, PF, PC, PM, EXERCITO e só estamos prendendo carretas de madeira.

Onde está o erro?

Nossa crítica não se reporta aos policiais mas a estrutura disponível para a repressão aos criminosos.

Circula na rede social um vídeo em que populares capturam um meliante, que certamente quando voltar ao crime, será mais agressivo, por conta do que sofreu.

O governo do estado, e a secretaria de segurança pública precisa dar sua resposta a nossa sociedade, afinal somos uma cidade com costumes diferentes e com a presença de pessoas de várias partes do Brasil circulando diariamente por aqui.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ