INSEGURANÇA NO RESIDENCIAL RIO MADEIRA

Moradores do Conjunto Residencial Rio Madeira estão na bronca, reclamando a falta de policiais militares no postinho local.

A presença de policiais no local não esta sendo visto já ha alguns meses, diversos moradores do residencial, reclamam da insegurança e do aumento de furto nas casas que ficam fechadas durante o dia de trabalho.

A noite a marginalidade domina as ruas do conjunto, deixando moradores em alerta para não receber visitas indesejáveis em suas casas.

Loading...

Com a palavra, policia militar vereadores, e prefeitura, é desta parceria que o postinho funciona.

Estamos 👉👀