Inscrições para última ação do Crédito Solidário de 2022 estarão abertas nesta terça e quarta-feira

As inscrições para a última ação do programa Crédito Solidário de 2022 estarão abertas nesta terça e quarta-feira (29 e 30/11), das 08h às 16h30, no Centro de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Ao todo, serão disponibilizados R$ 400 mil para 200 pequenos e microempreendedores.

Nesta ação, coordenada pelo Fundo de Promoção Social (FPS), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), serão disponibilizados valores entre R$ 200 a R$ 2 mil para cada beneficiado.

Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de estado civil, acompanhado do RG e CPF do companheiro. Em caso de aluguel, o proponente deverá portar contrato ou declaração de aluguel assinada com RG e CPF do proprietário.

Além da documentação, é necessário que o empreendedor não possua CNPJ ou MEI, dívidas em bancos, lojas ou protesto em cartório, com exceção de dívidas em lojas de crediário próprio, com limite de até R$ 1 mil. Aposentados e beneficiados com auxílio-doença também estão fora do programa.

Crédito Solidário

O programa Crédito Solidário do Governo do Amazonas, tem como objetivo promover o resgate social e econômico para pessoas sem vínculos empregatícios ou subempregadas, por meio do acesso a linhas de crédito desburocratizadas, que servirão como capital de giro, permitindo que esses trabalhadores impulsionem seus negócios e conquistem uma fonte de renda segura.

Os beneficiários são aqueles que desejam ser incluídos no contexto socioeconômico, realizando trabalhos informais como artesanato, confecções, venda de lanche, estética e beleza, entre outros, para a geração de renda familiar.

FOTOS: Divulgação/Secom