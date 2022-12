Inscrições para última ação do Crédito Solidário 2022 se encerram nesta quarta-feira

As inscrições para a última ação do programa Crédito Solidário de 2022 tiveram início nesta terça-feira (29/11) e seguem até esta quarta-feira (30/11), das 8h às 16h30, no Centro de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. A ação é coordenada pelo Fundo de Promoção Social (FPS), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Neste primeiro dia de ação, aproximadamente 100 pessoas realizaram cadastro, entre elas, Raimundo Valente, 59, técnico em manutenção de aparelhos eletrônicos.

Para o autônomo, a oportunidade de adquirir uma linha de crédito desburocratizada chega em boa hora, uma vez que sua máquina de ar quente, equipamento utilizado no conserto de celulares e tablets, quebrou.

“Essa máquina custa cerca de R$ 1,5 mil no mercado. Eu vim aqui na esperança de conseguir um dinheiro para comprar outra máquina e, assim, tirar minha renda mensal. Hoje, as pessoas colocam um churrasco para vender, uma merenda, um salgado e conseguem sobreviver, então esse trabalho social do Governo é muito importante”, ressaltou.

O programa Crédito Solidário, do Governo do Amazonas, tem como objetivo promover o resgate social e econômico para pessoas sem vínculos empregatícios ou subempregadas, por meio do acesso a linhas de crédito desburocratizadas, que servirão como capital de giro, permitindo que esses trabalhadores impulsionem seus negócios e conquistem uma fonte de renda segura.

Ao todo, serão disponibilizados R$400 mil para 200 pequenos e microempreendedores. Quando aprovado, cada beneficiário poderá receber valores que variam entre R$ 200 e R$ 2 mil.

Documentos e requisitos

Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de estado civil, acompanhado do RG e CPF do companheiro. Em caso de aluguel, o proponente deverá portar contrato ou declaração de aluguel assinada com RG e CPF do proprietário.

Além da documentação, é necessário que o empreendedor não tenha CNPJ ou MEI, dívidas em bancos, lojas ou protesto em cartório, com exceção de dívidas em lojas de crediário próprio, com limite de até R$ 1 mil. Pessoas que já têm o benefício de aposentadoria ou auxílio-doença não são elegíveis para o programa.

FPS

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Breno Brandão/FPS