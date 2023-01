Inscrições para cursos de monitor de transporte escolar e mecânica básica começam na segunda-feira (23/01)

O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), abre na segunda-feira (23/01) as inscrições para os cursos de capacitação de monitor de transporte escolar (100 vagas) e de mecânica básica (50 vagas) na capital.

De acordo com o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, as inscrições acontecerão até o dia 27 de janeiro, das 8h30 às 14h, na sede do Detran-AM, localizada na Av. Mário Ypiranga, 2884, bairro Parque Dez de Novembro. Os interessados devem procurar o guichê nove do Protocolo Administrativo ou podem procurar a Gerência de Cursos.

“É importante frisar que os cursos têm carga horário de 20h/aula. Essas aulas começarão no dia 28 de janeiro e essas inscrições serão feitas do dia 23 ao dia 27, que é a próxima sexta-feira”, explicou o diretor-presidente do Detran.

No ato da inscrição, deverá ser feita a doação de um pacote de fralda descartável infantil, tamanho M ou G, que será destinado para ações do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“O Detran-AM já tem uma parceria de muito tempo com o FPS, que tem o objetivo de ajudar as pessoas que tanto precisam, as pessoas em situação de vulnerabilidade e agora nós estamos pedindo a entrega de um pacote de fraldas, tamanho M ou G, para que a gente posso em parceria entregar para as mães que precisam nesse momento”, explicou Rodrigo de Sá.

A capacitação para o curso de monitor abordará a importância do comportamento seguro no transporte escolar, regulamentação do transporte escolar e do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), e atribuições do monitor.

Já o de mecânica básica, ensinará noções básicas sobre o veículo, como motor, arrefecimento e refrigeração do motor, escapamento, além de sistemas elétricos, de transmissão, de suspensão e de freios.

Requisitos para a inscrição

Os interessados devem ter a partir de 18 anos, apresentar as versões originais e cópias do documento de identidade com foto, do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e do certificado de conclusão do Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) ou declaração escolar, caso ainda estejam cursando.

“Esses cursos são destinados a pessoas que têm pelo menos 18 anos e precisa ser entregue a documentação necessária, inclusive certidão de antecedentes criminais. Isso é importante para que a gente possa garantir a segurança sobretudo das crianças que vão ser transportadas por esses novos profissionais”, enfatizou.

A certidão de antecedentes criminais com validação da Polícia Civil do Estado do Amazonas, pode ser emitida pelo site (www.policiacivil.am.gov.br) e Polícia Federal pelo site (www.pf.gov.br). A validação deve ser impressa no verso da folha.

FOTOS: Lucas Silva/ Secom