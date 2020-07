Inscrições do concurso do Exército encerram nesta semana

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas e oferece vagas a profissionais da saúde que queiram ingressar no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO Saúde). São 116 vagas distribuídas entre Medicina, Farmácia e Odontologia. É necessário que os interessados possuam formação profissional certificada por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e tenham a carteira ou registro profissional da área.

Para ler o edital e saber se atende a todos os requisitos necessários para a inscrição, acesse o site da Escola de Saúde do Exército. As inscrições vão até o dia 31 deste mês, com uma taxa de inscrição do valor de R$130 reais. A remuneração dos profissionais, baseada no ano de 2019, pode chegar a R$11 mil reais.

Aos aprovados, ingressarão no CFO como 1º Tenente Aluno e, ao completar o curso com excelência, serão nomeados Oficiais do Exército Brasileiro para 1º Tenente do Serviço de Saúde, designados a servirem em Organização Militar do Exército em qualquer região do país. Os profissionais de Medicina poderão se formar em diversas especialidades, como cirurgia geral, ginecologia, oftalmologia ou anestesiologia.