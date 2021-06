O Laboratório de Estudos Panamazônicos, Práticas de Pesquisa e Intervenção Social (Lepapis), do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), está com inscrições abertas para o IV Seminário Internacional sobre Povos Tradicionais, Fronteiras e Geopolítica na América Latina – Uma Proposta para a Amazônia, que acontecerá em ambiente virtual de 15 a 17 de junho. O evento, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), é gratuito e destinado a estudantes, professores, lideranças indígenas, ribeirinhas, quilombolas, representantes dos órgãos públicos, organizações não governamentais, sociedade civil interessada e se propõe a debater temas de importância crucial para a Amazônia das próximas décadas.

A quarta edição do evento dará continuidade a uma série de atividades acadêmicas realizadas nas edições anteriores e reunirá especialistas da academia e dos movimentos sociais que tratarão dos seguintes temas: povos tradicionais e pensamento amazônico, espaços transfronteiriços e mobilidade humana, aspectos socioambientais vinculados ao futuro das populações indígenas, ribeirinhas e outras formas de vida tradicional na atual conjuntura geopolítica. Também serão discutidos temas relacionados ao futuro dos povos tradicionais na conjuntura neoextrativista e no contexto de pandemia de Covid-19.

O seminário visa ainda valorizar a cooperação entre professores da Ufam, em particular da área antropológica e das Ciências Humanas em geral, bem como fortalecer relações de âmbito interinstitucional com pesquisadores e instituições de outros países, como a Universidade Nacional da Amazônia Peruana (Iquitos – Peru), Universidade de Antioquia (Antioquia – Colômbia), Carleton University (Ottawa – Canadá), Universidade Nacional de Catamarca (Argentina), e com instituições brasileiras, como o Ministério Público Federal do Amazonas, Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade Católica de Rondônia, Universidade Federal de Roraima, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM), organizações indígenas e indigenistas, quilombolas, ribeirinhos e outros coletivos que desenvolvem práticas tradicionais.

O IV Seminário Internacional sobre Povos Tradicionais, Fronteiras e Geopolítica na América Latina – Uma Proposta para a Amazônia será transmitido pelo canal do Lepapis no YouTube: https://bit.ly/2RhzaZ1

Todos os participantes que comprovarem presença em 75% do evento terão direito a certificado.

Acesse a programação completa na página do evento. As inscrições podem ser feitas até o dia do Seminário em: https://bit.ly/3idcP9S

Fonte: UFAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS