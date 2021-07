INSCRIÇÕES ABERTAS para o 1º Festival Amazon Moving, que vai pagar R$ 50 mil para dançarinos, compositores e cantores de Boi Bumbá

Após o segundo ano consecutivo sem festivais folclóricos no Amazonas por causa da Pandemia de Covid-19, artistas das mais variadas classes estão ávidos por oportunidades que os permitam extravasar, dançar, cantar, manter-se em atividade. Esse é o objetivo do 1º Festival Amazon Moving, para Grupos de dançarinos, compositores e cantores do ritmo Boi Bumbá, uma realização da empresa Amazon Party Produções, a ser realizado nos dias 09, 10, 11 e 12 de setembro de 2021.

As inscrições iniciam nesta Quinta-feira, 15/07/2021 e vão até as 23h59 do dia 05 de agosto. Grupos, Dançarinos, Compositores e cantores de Toadas de Boi Bumbá( musicas inéditas de qualquer tema) podem participar. As disputas serão realizadas no Teatro Manauara, Zona Centro Sul de Manaus.

De acordo com o Coordenador Geral, Rivaldo Pereira, a expectativa por muitas inscrições é grande, levando-se em conta que o festival está aberto a qualquer pessoa dentro do estado do Amazonas. “Tem muita gente querendo participar. Um dos atrativos desse Festival é a valorização principalmente dos dançarinos, compositores, músicos e cantores, duramente atingidos, sem poder trabalhar, por causa da pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas”, explica Rivaldo.

Além da oportunidade para se expor novos trabalhos, o Festival tem outro incentivo, que é a premiação em dinheiro. De acordo com Leonardo Castelo, Diretor do Festival, serão distribuídos em premiação o total de R$ 50 mil reais, nas diversas categorias, premiação superior à maioria dos outros festivais. Os melhores serão receberão , valor superior a muitos outros festivais”, enfatiza Leonardo.

Para a realização do festival uma série de protocolos já foram elencados, afim de garantir a segurança dos participantes. “Estamos cumprindo todas as orientações em respeito às medidas de segurança adotadas pelo Governo do Estado. “Nos preparamos para no festival não termos a participação presencial de público. Todo o trabalho será via web, por diversas plataformas digitais”, ressalta Leonardo Castelo.

A comissão julgadora será composta por 08 integrantes, sendo quatro para as análises das Danças e quatro para analises musicais (toada). Os jurados já foram escolhidos entre nomes reconhecidos em suas respectivas áreas de atuação.

A fase final será realizada com apresentações ao vivo em um teatro após a fase eliminatória:

1)Área de Dança:

10 Grupos com 10 dançarinos cada

10 Quartetos de dançarinos

10 Trios de dançarinos

10 Duplas de dançarinos.

*Observação: Cada dançarino só poderá ser inscrito para concorrer em duas categorias.

2) Área de Música (Toada e intérpretes):

20 Toadas com seus respectivos intérpretes. *Observação: Cada intérprete só poderá concorrer com duas toadas nas fases eliminatória e final.

O Festival será realizado em quatro dias, dois para Dança e dois para Toadas.

1) O primeiro dia de competições será a fase eliminatória para os dançarinos. (Grupos, Quarteto e etc.

2) O segundo dia de competições será a fase final para a área da Dança.

3) O terceiro dia de competições será a fase eliminatória para os compositores das Toadas e Intérpretes.

4) O quarto dia de competições será a fase final para os compositores das toadas e intérpretes.

Faremos o anúncio de todos os vencedores e em seguida o encerramento do Festival com um show dos cantores David Assayag e Leonardo Castelo cantando as melhores toadas de garantido e caprichoso.

Os vencedores receberão os seus prêmios na hora, durante o anúncio dos campeões do festival.

Este projeto foi contemplado pelo PROGRAMA CULTURA CRIATIVA – 2020 / LEI ALDIR BLANC – PRÊMIO FELICIANO LANA” DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, com apoio do GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DO TURISMO – SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA, FUNDO NACIONAL DE CULTURA.

link da inscrição: https://forms.gle/qJDyp9oX3TeHRWXp8