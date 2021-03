Inovação educativa: professores da rede pública estadual podem se inscrever em cursos on-line gratuitos

Formações são oferecidas por parceria entre Secretaria de Educação e Fundação Telefônica Vivo

Os professores, pedagogos, gestores e coordenadores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto podem se inscrever, até 25 de março, em cursos on-line gratuitos, na plataforma Escolas Conectadas, pelo link: https://secretarias.escolasconectadas.org.br/inscricao/am-2021-1ed. As formações são oferecidas pela parceria entre a pasta, por meio do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), e a Fundação Telefônica Vivo.

Os cursos trazem conceitos importantes para apoiar educadores de todo o Brasil no desenvolvimento de sua carreira e na aprendizagem dos estudantes. As formações são de curta duração, mediadas por especialistas e certificadas por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O curso deste mês é “Mudanças de tempos e espaços para a inovação pedagógica”. Para realizar a inscrição é necessário acessar o site Escolas Conectadas, pelo celular ou computador, de preferência pelo navegador Google Chrome.

Depois, é só preencher o formulário com os dados pessoais e, em seguida, selecionar os cursos. De três a cinco dias antes do início do curso, o educador receberá um e-mail com o login e senha para acessar a plataforma.

FOTOS: Tácio Melo/Secom