Inmet lança aplicativo ao completar 111 anos

Avisos meteorológicos são o grande diferencial

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) comemora, nesta quarta-feira (18), 111 anos. Para marcar a data, lança o aplicativo Inmet, com informações em tempo real de todas estações meteorológicas do instituto, imagens de satélite, mapas de previsão numérica do tempo e imagens de radar. O aplicativo foi disponibilizado tanto na versão Android quanto IOS.

Segundo o instituto, os avisos meteorológicos são o grande diferencial do aplicativo. “Sempre que um aviso meteorológico for emitido para a região do usuário, uma notificação será enviada diretamente para o celular com as informações do tipo de aviso, severidade e duração”.

Entre as responsabilidades que desde 1909 estão a cargo do Inmet está a de monitorar e gerar informações meteorológicas; elaborar e divulgar em nível nacional a previsão do tempo; promover a execução de estudos e levantamentos climatológicos aplicados ao setor agrícola; acompanhar a evolução dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña; coordenar, elaborar e executar programas e projetos de pesquisas agrometeorológicas; e coordenar e operar as redes de observações meteorológicas e de transmissão de dados.

Também cabe ao instituto representar o Brasil na Organização Meteorológica Mundial, bem como o tráfego das mensagens coletadas pela rede de observação meteorológica da América do Sul e demais centros que compõem o Sistema de Vigilância Meteorológica Mundial.

