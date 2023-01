Inicia na segunda-feira (09/01) a entrega de documentos para o projeto ‘CNH Social’

Começa na segunda-feira (09/01), a entrega da documentação dos selecionados da sexta fase do projeto “CNH Social”. Os documentos devem ser entregues na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizado na Av. Mário Ypiranga, Nº2884, Parque Dez de Novembro, e nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) de cada município, no dia e horário agendado pelo candidato.

Os selecionados da capital devem procurar a Gerência de Habilitação do Detran-AM, para apresentar os seguintes documentos: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Comprovante de residência (estando dentro dos últimos três meses), título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br).

Para os selecionados do interior, as entregas dos documentos exigidos devem ser feitas presencialmente nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) de cada município, até o dia 31 deste mês.

Nos municípios onde o Detran-AM não possui Posto de Atendimento, o contemplado deve procurar a autoescola credenciada do local para apresentar as documentações. Os locais que não dispõem do serviço de captura de imagem e biometria, o convocado deve levar duas fotos 3×4 em fundo branco.

Agendamentos

Desde o anúncio da nova convocação para o projeto “CNH Social”, ocorrido no dia 28 de dezembro, mais de 3 mil pessoas já realizaram o agendamento na capital.

Para as pessoas que realizaram a inscrição, e ainda não sabem se foram selecionados, basta acessar o site do Programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br), verificar a lista disponível e agendar a entrega da documentação no site do órgão (www.detran.am.gov.br).

Fotos: Divulgação/Detran-AM