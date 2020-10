INFRAESTRUTURA – ALAMEDA PRINCIPAL DO RESIDENCIAL RIO MADEIRA COMEÇA A RECEBER ASFALTO EM HUMAITÁ

Moradores do Residencial Rio Madeira comemoram a chegada do asfalto na Alameda Principal, que começou a receber os serviços de ré asfaltamento no início desta tarde de terça-feira (27) pela equipe de infraestrutura da prefeitura de Humaitá.

Com recursos próprios, a prefeitura pretende recuperar as principais vias do Residencial que tem parte de sua malha viária avariada, pelas chuvas e a péssima condição do terreno em que foi construído as casas.

Os problemas decorrentes de uma obra pública mal planejada e entregue com inúmeros problemas pela empresa ganhadora da licitação e execução da obra no município de Humaitá. A Caixa Econômica não tem conseguido cobrar a responsabilidade dos serviços da empresa privada, ocasionando uma série contratempos, que estão recaindo sobre a prefeitura do município.

A prefeitura realizou obras como a instalação do posto de saúde, e o posto policial, porém, os serviços de limpeza e a manutenção da rede de agua e esgoto que deveria ser de responsabilidade da empresa gestora que recebe da Caixa Econômica mas, simplesmente não existem.