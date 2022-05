Incoerência: Enquanto o prefeito Lúcio Flávio pretende gastar R$ 1,2 milhão com publicidade e propagada, moradores de Manicoré clamam por reforma em escola

Enquanto os moradores da comunidade lago do Baêtas, no município de Manicoré, clamam pela reforma da Escola Municipal São Francisco de Assis na comunidade, o prefeito do município, Lúcio Flávio (PSD), pretende gastar mais de R$ 1,2 milhão com serviços de publicidade e propaganda. O gasto exorbitante, firmado por meio de procedimento licitatório, além de ser firmado com uma empresa contumaz em vencer licitações no município, tem indícios de ter sido firmado para “promover” o apoio a políticos ligados ao prefeito, que vão disputar as eleições deste ano.

O uso da máquina pública nas campanhas eleitorais, tem sido um assunto bastante evidenciado nos bastidores políticos do município, conforme informou algumas fontes consultadas pelo O Convergente no local. Ainda mais, quando o contrato em questão incluiu serviços como produção de jingle, documentários e produtos para serem veiculados em inserções de TV com padrões usados por candidatos nas campanhas eleitorais.

Escola abandonada: Enquanto a Prefeitura estima gastar o valor com o tipo de publicidade, seja para fins próprios ou fins eleitoreiros, os moradores da comunidade lago do Baêtas divulgaram alguns vídeos mostrando a situação da Escola Municipal São Francisco de Assis.

Fonte: Te ví em Manicoré