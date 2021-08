Incêndios devastam ilha grega, mas perdem força na Turquia

Grécia e Turquia, países vizinhos, lutam contra incêndios há quase duas semanas. Até agora, duas pessoas morreram na Grécia e oito na Turquia. Especialistas relacionam as altas temperaturas que atingem os países às mudanças climáticas.

Milhares de habitantes tiveram de sair da ilha grega de Eubeia, segunda maior ilha do país, neste domingo (8) com a ajuda de balsas. Hoje é 12º dia de incêndios. O Exército foi acionado para ajudar no combate às chamas. A Grécia enfrenta a maior onda de calor em três décadas.

O incêndio também ameaça a capital Atenas e a região histórica de Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos. O primeiro-ministro grego disse que o país vive um verão de pesadelos.

Loading...

Países como França, Suíça, Espanha e Egito enviaram bombeiros para ajudar a apagar o fogo. Além disso, o incêndio também atinge a Turquia, país vizinho, que conseguiu diminuir o fogo.