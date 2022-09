Incêndio em pousada deixa 6 pessoas em estado grave no interior do AM

Um incêndio em uma pousada deixou seis pessoas feridas em estado grave, nesta segunda-feira (12), em Jutaí, no interior do Amazonas. Segundo as autoridades, entre as vítimas estão três crianças.

Pela manhã, moradores ouviram um forte barulho vindo do imóvel, localizado no bairro Vila Sônia. Quando chegaram ao local, agentes da Defesa Civil Municipal encontraram as vítimas presas dentro do imóvel, que estava em chamas.

As vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital do município, com queimaduras de segundo e terceiro grau. Ao menos cinco feridos deverão ser encaminhados ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

Ainda de acordo com as autoridades, o incêndio teria sido causado por vazamento de gás. As chamas foram controladas por policiais militares e vizinhos da região.

