INCÊNDIO DURANTE A MADRUGADA EM HUMAITÁ TEVE FOGO CONTROLADO PELOS BOMBEIROS

Começo esta manhã registrando um incêndio ocorrido por volta das 24h00 desta última quinta para sexta.

Os bombeiros foram acionados junto com a polícia militar, que em poucos minutos conseguiram controlar as chamas, evitando um grande prejuizo para os proprietários desta empresa que atua na venda de portas, janelas e móveis.

O fato é a comprovação da importância do corpo de bombeiros em nossa cidade, sempre prontos a atender urgências no combate ao fogo!

A empresa atingida fica ao lado da AABB conforme as fotos contidas aqui no seu canal de notícias do sul do Amazonas.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ