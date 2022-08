IMPRESSIONANTE: Vídeo mostra avião sem combustível caindo em rodovia

Um vídeo circula nas redes sociais, mostrando um acidente incrível, quando um avião, apenas com o piloto a bordo, cai numa rodovia dos Estados Unidos.

O caso aconteceu na última sexta-feira, numa estrada em Orlando, na Flórida, quando o piloto tentava fazer um pouso de emergência, por causa de falta de combustível na aeronave.

O piloto Remy Colin, de 40 anos de idade, reconheceu sua culpa, por não conferir o tanque de combustível do avião. O vídeo mostra a tentativa de pouso, quando a aeronave toca o solo bate numa estrutura de uma casa, toca o “bico” no chão e capota. Por pura sorte, Remy sofreu apenas escoriações leves.

WATCH this. Raiah Collins and her friend were driving to Costco when they saw this plane CRASH onto University Blvd in Orlando.

Everyone is okay!

No homes or cars were hit!

Credit: Raiah Collins @WESH pic.twitter.com/4UZdjiOPcw

— Anika Hope (@AnikaHopeTV) August 19, 2022