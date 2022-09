Imprensa argentina repercute goleada do Flamengo na Libertadores: ‘Rolo compressor’

A goleada de 4 a 0 do Flamengo sobre o Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira, ganhou as manchetes da imprensa argentina. Jornais de país vizinho deram destaque para a atuação de gala do Rubro-Negro no estádio José Amalfitani, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

A reportagem do Diário Olé sobre a partida destacou a diferença entre os times e classificou o Flamengo como um “rolo compressor” contra o Vélez.

– O Flamengo jogou o distintivo de grande candidato em campo. Os brasileiros voltaram com uma vitória por 4 a 0 que os aproxima de uma nova final da Copa, a segunda consecutiva. Vélez, em vez disso, tem 90 minutos restantes no Rio de Janeiro, no mítico Maracanã, para conseguir a façanha e reverter isso que parece impossível. Com 1% de chance e 99% de fé.

O jornal Clarín deu destaque especial para o segundo gol rubro-negro, marcado por Everton Ribeiro após grande jogada coletiva. O veículo ressaltou a qualidade técnica no lance e fez comparação com o jogo de “altinha”, tradicional nas praias do Rio de Janeiro.

– Com a mesma tranquilidade com que os brasileiros se divertem na praia, mas em uma semifinal da Copa Libertadores, o Flamengo já vencia por 1 a 0 e impunha seu ritmo ao Vélez, mas antes do fim do primeiro tempo ampliou a vantagem com um gol de outro estilo. De outro estilo jogado na praia….

Com enorme vantagem, o Flamengo volta a enfrentar o Vélez na próxima quarta-feira, 7 de setembro, no Maracanã. Antes, a equipe entra em campo no domingo contra o Ceará, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão.