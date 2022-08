Imagem forte: homem é arremessado de moto após colisão com carro

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento impressionante em que um motociclista foi arremessado durante uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver que a batida acontece no momento em que o motorista do carro faz uma curva para entrar à esquerda. No mesmo instante, o motociclista, em alta velocidade e sem capacete, não consegue frear e é arremessado para o outro lado da rua.

Devido ao impacto da batida, o homem ‘voa’ por cima de um pedestre que passava na rua no momento do acidente.

Imagens impressionantes mostram motociclista sendo arremessado durante batida com carro em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio #ODia

