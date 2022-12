‘Iluminação de qualidade, uma nova realidade’, ressalta morador de Manacapuru, 25ª cidade contemplada com iluminação a LED

Dignidade e segurança são os benefícios apontados pelos moradores de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) advindos dos serviços de modernização do sistema de iluminação pública da cidade. O município é o 25º a receber 100% de iluminação das vias públicas com luminárias de LED por meio do Ilumina+ Amazonas. Desde o início do programa do Governo do Estado, em maio deste ano, são 51 mil pontos já instalados.

Para o comerciante e morador do bairro da União, Jorge Denis, de 56 anos, o programa trouxe uma outra realidade para o município que, segundo ele, antes vivia praticamente na escuridão.

“Uma nova realidade, e muito boa por sinal, porque não são somente as praças, mas podemos ver que todas as ruas da cidade estão com iluminação de qualidade. Isso traz mais segurança pra gente. Agora, com a Copa, nós podemos fazer uma comemoração dupla: luz de qualidade e assistir aos jogos do Brasil”, disse.

Ao todo, Manacapuru recebeu 3,9 mil novas luminárias em 33 bairros, incluindo parte da rodovia AM-070 (Manoel Urbano), no trecho que compreende a sede do município, e em locais que não tinham nenhum tipo de iluminação pública.

Em Novo Horizonte, bairro contemplado com 100% do programa, o morador Mauro Seixas, 37, conta que antes, quando anoitecia, eram as luzes das casas que iluminavam o bairro, pois não havia iluminação pública.

“O que clareava as ruas eram as lâmpadas das casas. Agora, a gente vai nos bairros que não tinham iluminação e está tudo claro. Além disso, aqui era tão escuro que os assaltantes se aproveitavam para roubar os moradores. Agora a gente pode trazer os amigos para brincarem”, ressaltou.

Além de 25 cidades, o programa já contemplou também mais 32 comunidades rurais com a substituição de antigas lâmpadas a vapor de mercúrio, de sódio, metálicas e mistas, que causam poluição ao meio ambiente e são menos eficientes. As novas luminárias são de tecnologia LED, que garante redução no consumo em até 60%, e ainda são sustentáveis.

FOTOS: Tácio Melo/Secom