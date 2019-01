IFAM lança edital para concurso público com mais de 100 vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas publicou dois editais com um total de 113 vagas para os cargos de técnico-administrativo em educação e Professor.

As inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro de 2019. A taxa de inscrição varia de R$ 48 a R$ 120 dependendo do cargo escolhido. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até dia 25 de fevereiro de 2019.

Para o cargo de técnico-administrativo em educação serão ofertadas 49 vagas nas especialidades de Assistente de Alunos, Assistente em Administração, Técnico de Laboratório / Área: Informática, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Enfermagem, Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Auditor, Bibliotecário Documentalista, Contador, Médico – Área: Clínico Geral, Médico – Área: Psiquiatria, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Produtor Cultural Psicólogo, Relações Públicas.

Para professor são ofertadas vagas nas áreas de Biologia, Ciências Sociais, Desenho Técnico, Educação Física, Enfermagem, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Letras/ Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Espanhol, Letras/Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Inglês, Letras/Língua Portuguesa, Matemática, Mecânica, Medicina Veterinária, Química, Recursos Naturais, Total Geral de Vagas.

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

De acordo com o edital, a remuneração varia conforme a classificação do cargo, sendo R$ 1.945,07 para Classificação C, R$ 2.446,96 para classificação D e R$ 4.180,66 para classificação E.

Além dos salários os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

a) Percentual de Incentivo à Qualificação para os candidatos que possuam escolaridade superior à exigência para ocupação do cargo;

Auxílio Pré-Escolar no valor de R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a 06 anos; e

Auxílio-Alimentação, estipulado em R$ 458,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva marcada para o dia 21 de abril de 2019. As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de 50 questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (10)

Raciocínio Lógico (5)

Informática básica (5)

Legislação e Ética na Administração Pública (10)

Conhecimentos Específicos (20)

PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

Os candidatos serão avaliados por meio de três etapas, são elas:

Prova Objetiva

Prova de Desempenho Didático,

Prova de Títulos

A prova objetiva, marcada para acontecer em 21 de abril de 2019 é de caráter classificatório e eliminatório e contará com 60 questões que abrangerão conhecimentos de:

Língua Portuguesa (20)

Legislação e Ética na Administração Pública (5)

Conhecimentos Pedagógicos (10)

Conhecimentos Específicos (25)

Os candidatos aprovados na prova objetiva passarão para a fase da Prova de Desempenho Didático, de caráter classificatório e eliminatório, que tem por objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, a abordagem metodológica, a aptidão, a capacidade pedagógica de comunicação, a habilidade técnica e o conhecimento do conteúdo, mediante explanação e, se necessário, arguição do candidato pelos membros da Banca Examinadora. A Prova de Desempenho Didático consistirá de aula a ser ministrada perante uma banca examinadora

Por fim, os candidatos classificados na Prova Objetiva deverão apresentar no dia da Prova de Desempenho Didático, em envelope aberto e devidamente identificado, o Curriculum Vitae simplificado, contendo apenas nome, RG, CPF, endereço, telefones, e-mail e formação, com os respectivos títulos acadêmicos, numerados e sequenciados da mesma forma em que figurarem no Curriculum simplificado, com autenticação em cartório.

Somente serão avaliados os títulos dos candidatos classificados na Prova Objetiva e na Prova de Desempenho Didático que obtiveram nota maior ou igual a 50 (cinquenta) pontos em cada uma das provas.

Os candidatos aprovados terão remuneração inicial de R$ 4.463,93 podendo ser acrescida de acordo com os títulos de especialização, mestrado e doutorado, com isso remuneração pode chegar a R$ 9.600,92.