Um dos maiores ídolos da história recente do Athletico Paranaense e um dos principais meio-campistas argentinos no século, Lucho González se prepara para dar início à sua carreira de treinador, que também deve ser no Brasil.

Lucho González encerrou sua carreira de jogador em 2021 e, após isso, se tornou auxiliar técnico do Athletico Paranaense, mas acabou pedindo demissão do clube após a equipe optar por demitir Alberto Valentim, mais no início do ano.