Idam trabalha para viabilizar projeto no valor R$ 150 mil a pescadores de Benjamin Constant

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou uma visita técnica à colônia de pescadores Z3, em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), no último domingo (18/04). A visita teve como objetivo avaliar a associação para o enquadramento em um projeto de crédito rural no valor de R$ 150 mil, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Segundo o gerente da unidade local, Denis Lima, a visita consistiu na aprovação do projeto, e incluiu a avaliação da sede da associação, dos serviços administrativos da colônia e um levantamento socioeconômico. Quando aprovado, o projeto contemplará os pescadores com uma voadeira com motor de popa 115, um carro do modelo Montana e três computadores.

“Esse projeto visa apoiar as atividades da associação tanto no aspecto social quanto burocrático, com a adição dos computadores. O motor vai permitir à associação se fazer mais presente junto ao pescador, levando, por exemplo, as diversas políticas públicas que existem dentro da associação, como cursos e palestras.

Loading...

Localizada na sede do município, a colônia de pescadores Z3 conta com 1.400 membros associados e uma produção anual de cerca de 25 toneladas de pescado, incluindo peixes como surubim, jaraqui e branquinha.

FOTOS: Divulgação/Idam