Idam realiza capacitação para potencializar atendimento dos produtores rurais

Programação segue até a próxima sexta-feira (20/5)

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas realizou, na segunda-feira (16/05), na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a abertura do Curso de Capacitação de Técnicos Extensionistas Rurais em Introdução ao Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala. O curso tem como objetivo capacitar técnicos recém contratados do Idam para melhor atenderem os produtores familiares do estado.

A capacitação é realizada por meio do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia e segue até sexta-feira (20/05) com palestras, aulas práticas e dinâmicas de aprendizado. O curso é aplicado pela Gerência de Apoio à Produção Florestal Madeireira do Idam (GEPM).

“Estamos aqui para nos apoiarmos e começarmos a ter resultados cada vez melhores. Estamos com uma equipe muito boa, então daqui para frente vamos trabalhar para somar esforços, colaborando e ajudando uns aos outros para melhorar cada vez mais o serviço de extensão rural”, comentou a engenheira florestal Maria do Carmo da GEPM do Idam.

Ao longo do primeiro dia de capacitações, os participantes acompanharam palestras sobre manejo florestal, estrutura organizacional do Idam, e realizaram também dinâmicas de aprendizagem voltadas ao atendimento ao produtor.

Segundo Nadiele Pacheco, chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal do Idam, a programação visa capacitar técnicos recém empossados do Idam, bem como de outros órgãos do Sistema Sepror, a fim de otimizar o atendimento aos produtores familiares do estado.

“Uma questão importante a se abordar é o desenvolvimento rural sustentável. Tudo o que vamos fazer, qualquer atividade que vamos prestar, o serviço do Idam sempre precisa prezar pela sustentabilidade. Hoje não trabalhamos sem ter esse conceito da sustentabilidade, e o manejo florestal é algo que trabalha com isso do início ao fim”, concluiu Pacheco.

FOTOS: Gabrielli Almeida/Idam