Idam realiza ações de apoio a associações de produtores rurais em Autazes e Uarini

Eventos tiveram a participação de um total de 69 produtores rurais e incluíram a constituição de uma associação

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas realizou nos municípios de Uarini (distante 570 quilômetros de Manaus) e Autazes (distante 108 quilômetros) ações de atendimento a associações de produtores nos dois municípios. As atividades incluíram cursos de capacitação em atas, estatutos e associativismo, bem como o auxílio na constituição da Associação dos Pecuaristas e Produtores do Novo Céu e Autaz Mirim (APCAM).

Segundo a gerente de Apoio à Organização de Produtores, Joyce Magalhães, as atividades ocorreram entre os dias 10 e 15 de abril, tendo como objetivo oferecer apoio técnico aos membros de associações e comunidades dos municípios de Autazes e Uarini.

“Viemos auxiliar na constituição da APCAM, incluindo a entrega da ata da associação, mas também oferecemos capacitações de atas, estatutos e associativismo. Vamos continuar prestando apoio aos membros associados até que o CNPJ da associação esteja disponível”, complementou Joyce.

Para a produtora rural Maria das Dores Aquino, o Idam é uma fonte de informação importante para os agricultores rurais.

“Tivemos aqui uma ótima capacitação, com informações muito importantes para os nossos agricultores e produtores que moram na zona rural e têm dificuldade para vir à cidade com frequência. Então essas ações são uma forma de eles se adequarem aos programas do governo, conseguirem seus documentos e terem acesso aos seus benefícios”, concluiu Maria.

Ao todo, a ação de Uarini contou com a participação de 49 produtores rurais, e 20 estiveram presentes no evento de constituição na Vila do Novo Céu em Autazes.

