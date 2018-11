Idam lança edital de concurso com 227 vagas

Nesta sexta-feira (23), o diretor-presidente do Idam, Luiz Herval, assinou o edital do Concurso IDAM, que será destinado a 227 vagas, a candidatos de níveis fundamental, médio e superior que vão concorrer aos seguintes cargos: Engenheiro(59); Médico Veterinário (9); Assistente Social (5), Técnico de nível superior (7), Técnico em agropecuária (93); Técnico Extensionista social (10), Assistente técnico (27); Motorista (12) e Motorista fluvial (5), conforme edital, que já está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Concurso (Ibfc).

As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do Ibfc www.ibfc.org.br

e encontrar-se-ão abertas a partir das 09 horas do dia 03/12/2018 até às 23h59min do dia 07/01/2019, sendo o dia 08/01/2019 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário oficial de Brasília-DF.

O valor de inscrição será de R$ 65,00 para o Nível Superior, R$ 40,00 para o Nível Médio e R$30,00 para o Nível Fundamental. Os valores de salários para o nível Superior é de R$ 5.632,23 a R$ 6.570,95; ensino Médio R$ 3.379, 35 a R$ 3.942,57 e ensino Fundamental R$ 2.202,20.