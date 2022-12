Idam coordena ação para o manejo florestal no sul do município de Canutama

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Unidade Local (UnLoc) do sul de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus), com apoio dos agricultores da Associação dos Produtores Agroextrativistas do Ramal do quilômetro 26, da rodovia BR-230(ASPARK), coordena o mapeamento, seleção, medição e identificação de árvores comerciais, chamado Inventário Florestal, que vai permitir a análise de viabilidade técnica econômica e posterior elaboração do Plano de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala, da Reserva Legal do Projeto de Assentamento Paciá, no município.

A ação coletiva faz parte do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), desenvolvido por parceria do Idam com a Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Conservation International (CI) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O plano é elaborado pelo Idam e busca alternativas econômica para os agricultores familiares utilizarem a Reserva Legal (RL) de sua área coletiva (assentamento/ loteamento) ou propriedade individual, para a geração de emprego e renda, de forma alternativa.

“Eles podem utilizar os recursos florestais de forma sustentável e garantir a produção de madeira por vários anos na área. É economia e, também, desenvolvimento sustentável”, explica Maria do Carmo, gerente de Apoio à Produção Florestal Madeireira/Idam.

Coordenados pelos engenheiros florestais Lucas Henrique Lenci e Nanci Batista Reis (Idam) e José Maria Oliveira (Sepror), os trabalhos tiveram início no dia 16 de novembro e se estenderam por 11 dias, devido à complexidade de acesso às áreas isoladas da floresta para a coleta e análises. Essa ação de campo é considerada intermediária, pois será utilizada para a construção de um Plano de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala (PMFSPE).

“O nosso objetivo, com o Inventário Florestal, é possibilitar a geração de riqueza com o uso de madeira, em conformidade com a legislação ambiental. O Plano de Manejo, se aprovado, fornecerá madeiras legalizadas para as movelarias e marcenarias do município de Lábrea, que hoje soma sete empreendimentos licenciados”, justifica Nanci Reis, engenheira florestal do Idam.

FOTOS: Nanci Reis e Maria do Carmo/Idam