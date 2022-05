Idam capacita extensionistas de 21 municípios do Amazonas em Manejo Florestal

A atividade foi direcionada aos técnicos e engenheiros florestais.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Conservation International (CI), concluiu, neste domingo (22/05), o curso de Introdução ao Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala. A atividade foi direcionada a técnicos e engenheiros florestais do Idam e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) de 21 municípios do Amazonas e acorreu na Fazenda Experimental da Ufam, BR 174, km 38.

“Estamos muito satisfeitos com o alcance desse curso. Nós que atuamos no setor primário, sabemos o quanto a vida no campo, no interior, é difícil. Então, precisamos estar sempre atualizados para ajudarmos as famílias a aumentarem a renda e qualidade de vida. O setor madeireiro é riquíssimo no Amazonas e estamos focados nesse segmento”, disse o diretor-presidente do Idam, Tomás Sanches.

Ao todo 30 profissionais participaram do curso, entre técnicos do Idam dos municípios de Humaitá, Manacapuru, Guajará, Eirunepé, Boca do Acre, Boa Vista dos Ramos, Novo Airão, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Juruá, Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Nhamundá, Carauari, Tefé, Parintins, Lábrea, Maués, Iranduba e Fonte Boa.

“Nossa meta é capacitar o máximo de extensionistas possíveis para que possamos, enquanto Idam, alavancar esse segmento de grande potencial no Amazonas, que é a cadeia da madeira manejada”, explica a gerente de Apoio à Produção Madeireira do Idam, Maria do Carmo Pereira.

A engenheira florestal do Idam em Lábrea, Nanci Batista Reis, veio para o curso na expectativa de conseguir acelerar os atendimentos que dá aos produtores daquele município. “Já fazemos esse trabalho e posso afirmar que agora, depois desse curso, volto mais capacitada. Vou ter um melhor aproveitamento junto aos produtores e eles junto aos recursos naturais que possuem”, garante Nanci.



Entre os assuntos abordados durante o curso, tanto na teoria como na prática, estão: Conceitos e categorias do Manejo Florestal, Etapas do Manejo Florestal, Padronização e Métodos de inventário florestal, licenciamento ambiental, regularização fundiária e outras necessidades que antecedem ao manejo florestal.

“Todos que atuamos no mundo rural, já sabemos um pouquinho de cada exigência. Mas essa troca de experiências, debates, palestras e atividades práticas desse curso, aumentam nossa capacidade de atendimento e esperamos assim contribuir mais e melhor com as famílias do interior, que muitas vezes têm recursos madeireiros em suas áreas, mas nem sabem que é possível transformar isso em riqueza. Volto mais engajado e focado”, enfatiza David Guimarães, extensionista rural do Idam de Carauari.

