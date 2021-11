Idam atende pescadores e agricultores de Careiro da Várzea com assistência técnica e emissão de documentos

No total, foram atendidos 76 pescadores e produtores familiares de seis comunidades rurais

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Idam) realizou uma visita de Assistência Técnica e Extensão Rural e cadastros de Cartões do Produtor Primário (CPP) para pescadores e agricultores familiares no município de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus).

A ação ocorreu em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Pesca do município, no período de 23 a 25 de novembro, e no total foram atendidos 76 produtores de seis comunidades rurais: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Francisco, Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Santa Luzia e Nossa Senhora da Conceição.

Segundo o gerente da unidade local do Idam no Careiro da Várzea, o engenheiro de pesca, Diogo Cardoso, a ação visa levar o atendimento para mais próximo dos produtores. “Nosso principal objetivo é fortalecer o setor primário e levar direitos aos produtores/pescadores que têm dificuldade de acesso à sede do município”, afirmou.

Loading...

Diogo salientou ainda que as ações do Idam no Careiro da Várzea buscam contribuir para a construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, centrado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar e das suas organizações.

“Essas ações permitem que o Idam leve serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural aos agricultores familiares de todo o município de Careiro do Várzea”.

FOTOS: Divulgação/Idam