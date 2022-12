Idam assiste comunitários na elaboração de acordo de pesca

Dando continuidade aos esforços em prol do desenvolvimento sustentável de comunidades de pescadores, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) vem se reunindo desde o final de novembro com membros das comunidades São Francisco e Cucuiari, no município de Itapiranga (a 339 quilômetros de Manaus), para prestar assistência técnica na elaboração de um acordo de pesca.

“Os comunitários solicitaram essa assistência do Idam por conta dos conflitos que existem na comunidade causados pelos barcos geleiros que capturam todos os peixes, restando pouco para os moradores locais”, explicou Tiago Mourão, engenheiro de pesca do Idam.

Tiago acrescenta que a pesca predatória, além de ser insustentável, leva os comunitários a precisar se deslocar cada vez mais longe em busca dos peixes, causando mais gastos e prejuízos à comunidade.

A elaboração de um acordo de pesca tem o objetivo de estabelecer regras para a atividade pesqueira com base no período do ano e espécie de pescado, a fim de permitir o repovoamento dos recursos pesqueiros da região. Desta forma, a criação deste acordo beneficiará 34 famílias nas duas comunidades.

FOTOS: Divulgação/Idam