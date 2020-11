Ibope: David vence Amazonino e Ricardo Nicolau no segundo turno

Nova pesquisa divulgada pela Rede Amazônica, na manhã desta quinta-feira (12), apontou a vitória de David Almeida (Avante) no segundo turno das eleições pela Prefeitura de Manaus contra os adversários Amazonino (Podemos) e Ricardo Nicolau (PSD). No novo cenário, o candidato da coligação Avante Manaus registrou 46% das intenções de voto, contra 38% de Amazonino Mendes, uma diferença de 8%.

David também foi testado contra Ricardo Nicolau, onde aumentou ainda mais a margem. Neste cenário o ex-governador interino do Amazonas vence com 44% dos votos válidos, contra 34% de Ricardo Nicolau.

“Não há dúvida de que os eleitores estão entendendo que não dá para acreditar nos personagens que a propaganda eleitoral está apresentando. Não há heróis. A população está do lado de quem tem propostas de verdade e vontade de trabalhar para melhorar a cidade de Manaus, assim como eu e Marcos Rotta”, afirmou David.

Na quarta-feira (11), a Rede Amazônica divulgou pesquisa com cenário de primeiro turno, que apontou Amazonino Mendes (Podemos), com 26% dos votos válidos, e David Almeida (Avante), com 20%, estando tecnicamente empatados, devendo carimbar no domingo (15) as suas passagens para o segundo turno da disputa pela Prefeitura de Manaus.

Rejeição

De acordo com o Ibope, o candidato Alfredo Nascimento, do PL, lidera, com 36%, o ranking da rejeição, que indica o candidato em quem o eleitor não votaria em hipótese nenhuma; seguido por Amazonino Mendes, com 30%; José Ricardo (PT), com 18%; Chico Preto (DC), com 14%; Capitão Alberto Neto (Republicanos), com 14%; Ricardo Nicolau (PSD), com 14%; David Almeida (Avante), com 13%, e Coronel Menezes (Patriota), com 12%.

Diante dos números apurados, fica claro que Amazonino – líder da pesquisa do Ibope – enfrenta problemas e permanece ameaçado pelo fantasma da rejeição, enquanto seu adversário, David Almeida, com 13%, apresenta chances reais de crescimento.

Registro

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa ouviu 504 eleitores de Manaus entre os dias 9 e 10 de novembro. Ela foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número de identificação AM-04545/2020. Com 4 pontos de margem de erro para mais e para menos, o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.