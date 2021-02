IBGE abre 3.017 vagas temporárias para o Censo 2021, no Amazonas

No Amazonas, são 2.670 vagas para recenseador, 257 para agente censitário supervisor (ACS) e 90 para agente censitário municipal (ACM).

– Inscrições para ACM e ACS vão de 19 de fevereiro a 15 de março, e para recenseador, de 23 de fevereiro a 19 de março, no site do Cebraspe.

– Remuneração é de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS. Recenseador recebe por produtividade.

– Taxa de inscrição para as funções de ACM e ACS é de R$ 39,49 e para a de recenseador, de R$ 25,77. As taxas poderão ser pagas pela internet ou em qualquer banco.

– Provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19.

– Resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio.

Os processos seletivos visam preencher as vagas com profissionais que irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2021, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros.

Agentes Censitários

Estão abertas 90 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM) e 257 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS). Considerando apenas Manaus, são 29 vagas para ACM e 135 para ACS. Estas duas funções estão no mesmo processo seletivo, que exige escolaridade de nível médio. As inscrições para concorrer ao cargo de Agente Censitário (Municipal e Supervisor) vão de 19 de fevereiro a 15 de março, através do site do Cebraspe.

Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de Agente Censitário Municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2021 naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS.

Recenseadores

Há 2.670 vagas abertas para o cargo de Recenseador no Amazonas. Considerando apenas Manaus, são 1.470 vagas. As inscrições para Recenseador vão de 23 de fevereiro a 19 de março, e também podem ser feitas através do site do Cebraspe.

Os recenseadores serão os profissionais que irão de residência em residência, entrevistando seus moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com o número de domicílios visitados. No site do IBGE há um simulador onde os candidatos podem verificar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país.

Provas serão realizadas em todos os municípios do Amazonas

Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os lugares onde houver vagas, ou seja, haverá provas em todos os 62 municípios do Amazonas. As provas para ACM / ACS serão em 18/04/2021, e as provas para Recenseadores, em 25/04/2021.

As provas para ACM, ACS e recenseador terão duração de quatro horas e serão aplicadas no turno da tarde. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte a aplicação das provas, a partir das 19 horas, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 27 de maio.

Os candidatos a Recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.

Os candidatos a ACM / ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Candidatos se inscreverão para áreas de trabalho específicas

O ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores das próprias localidades onde irão trabalhar, para economia de custos com deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares.

Por isso, o candidato poderá escolher o município do Estado onde deseja concorrer à vaga e, em Manaus, poderá concorrer à vaga na área de trabalho (Manaus Norte, Manaus Leste e Centro) onde preferir trabalhar.

Cargos e contratos

Os cargos de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor têm como requisito de escolaridade o nível médio completo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

A escolaridade para o cargo de Recenseador é nível fundamental completo. Espera-se que dedique ao menos 25 horas por semana à função, inclusive nos feriados e finais de semana, além de participação obrigatória nos treinamentos.

Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcional, de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de contratação.

Os contratos de ACM e ACS terão duração de cinco meses, e os contratos de recenseadores, duração de três meses. Ambos os contratos poderão ser prorrogados, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade de recursos orçamentários.

Função Escolaridade Remuneração mensal Taxa de Inscrição Vagas no AM Agente Censitário Municipal (ACM)/ Agente Censitário Supervisor (ACS) Ensino médio completo R$ 2.100 R$ 39,49 90 R$ 1.700 257 Recenseador Ensino fundamental completo Por produção R$ 25,77 2.670

Inscrições

As inscrições para Agente Censitário (Municipal e Supervisor) vão de 19 de fevereiro a 15 de março, e as inscrições para Recenseador vão de 23 de fevereiro a 19 de março, através do site do Cebraspe.

O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em toda a rede bancária, pela internet ou em casas lotéricas. Pode requerer a isenção da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o candidato doador de medula óssea, conforme as regras previstas no edital.

Calendário

A divulgação do resultado final tanto para os cargos de ACM e ACS quanto para o cargo de recenseador está prevista para o dia 27 de maio.

Manaus, 18 de fevereiro de 2021

IBGE – Unidade Amazonas

O candidato poderá concorrer nos dois processos seletivos (ACM/ACS e Recenseador), pois as provas serão realizadas em dias diferentes, respectivamente nos dias 18 e 25 de abril. Porém, se o candidato aceitar uma vaga, não poderá aceitar outra posteriormente.