Ibama deflagra “Operação Soberania”, no Sul do Amazonas, contra o desmatamento

Apesar das constantes chuvas na região, o que dificulta o trabalho das equipes, o órgão conta com o apoio de helicópteros para fiscalizar as áreas

Os municípios de Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Canutama, Lábrea e Boca do Acre – a maioria deles localizada na região Sul do Amazonas -, são alvos da “Operação Soberania”, deflagrada nesta semana pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com o objetivo de combater o desmatamento em terras públicas federais.

De acordo com o gerente executivo do Ibama em Humaitá, Abner Brandão, na primeira missão, as equipes encontraram 1200 litros de gasolina, que seriam usados em motosserras para derrubar aproximadamente 400 hectares nas proximidades do Rio Camaiu, no município de Apuí- localizado a 476 quilômetros de Manaus.

Segundo ele, a região ainda apresenta muitas chuvas o que dificulta o trabalho das equipes, no entanto, o Ibama conta com o apoio de helicópteros para fiscalizar as áreas e combater o desmatamento ilegal.

Fonte: acritica.com

Fotos: acriticadehumaita.com.br