As equipes do Atlético Nacional de Humaitá contra o Cruzeiro de Manicoré, Borba e Novo Aripuanâ, representados pelas equipes do Santa Rosa (Novo Aripuana) e Olimpicus (BORBA) disputam o terceiro lugar as 14h00.

O secretário municipal de esportes Barbinha, acompanha a equipe humaitaense atestando todo o apoio ao esporte pelo gestor Dedei Lobo que adora o esporte e incentiva toda a prática de esporte saudável.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ