Humaitá volta pactuação da saúde com Rondônia

Foram 03h30 de reunião com o secretário de saúde do estado de Rondônia, junto com o vereador e advogado Dr. UBIRATAN em companhia da secretária municipal de saúde, SARA RIÇA, e do diretor do Hospital de Humaitá ADRIANO COSTA.

O encontro foi na secretaria de saúde de Rondônia, na tarde desta sexta-feira em Porto Velho, a pauta foi por uma causa bem complexa e de extrema necessidade tendo em vista nossa dependência em atendimento de urgência intensiva, enquanto não temos nossas UTIs em funcionamento no Hospital Regional de Humaitá.

“Foi uma longa conversa e acordos a serem seguidos para que pudesses voltar a ter novamente essa pactuação liberada com o estado vizinho!” Disse o vereador e advogado Dr. Ubiratan.

“Estávamos há mais de um ano sem conseguirmos essa parceria por conta do COVID-19 e a impossibilidade de cumprirmos as exigências do estado de Rondônia, mas graças a Deus conseguimos, reativar novamente a pactuação graças ao bom senso do secretário estadual de saúde de Rondônia que gentilmente nos recebeu aqui em Porto Velho, é importante agradecermos todo o apoio e o interesse do nosso prefeito Dedei Lobo que nos deu toda autonomia necessaria para conseguirmos a parceria com Rondônia novamente!” Declarou a secretária de saúde municipal SARA RIÇA.

Ainda hoje vamos entrevistar a secretária e o vereador pra falarmos um pouco mais sobre o assunto.

É reportagem de verdade!