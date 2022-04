HUMAITÁ VAI PRODUZIR CAFÉ TORRADO E MOÍDO NO DISTRITO DE REALIDADE

Distrito de Realidade, em Humaitá que fica cerca de 100km da cidade pela BR 319 indo em direção a Manaus, se prepara para produzir Café torrado e beneficiado no local.

A estimativa de produção para este ano de 2022 será de 10.500 sacas. O governo do Amazonas, através do IDAM entregou um secador rotativo com capacidade de 15 metros cúbicos que auxiliará na secagem do grão.

No Distrito, cerca de 60 produtores, já utilizam uma área de 200 hectares que possuem cerca de 500 mil plantas.

A grande maioria dos produtores que estão investindo na produção da cafeicultura são de outras regiões, e trouxeram conhecimento produtivo de seus estados de origem, com tradição na produção cafeeira, e isso tem sido fator preponderante na cadeia produtiva do café no sul do Amazonas.

Nossa equipe de reportagem vai visitar estes desbravadores dos grãos do café no Amazonas, para ouvir seus planos e mostrar ao mundo que a produção agrícola em nossa região é a redenção do agronegócio em Humaitá que já é a capital da Zona Franca AGRO do Amazonas.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ