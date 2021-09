Localizado em ponto estratégico, a PRF ganha reforço de mais policiais em nossa região sul do Amazonas, equipamentos de segurança e controle com câmeras especiais devem reforçar o posto de Humaitá, que poderá ter ainda um helicóptero baseado em nosso município, é o que projeta Diego Patriota superintendente da PRF no AMAZONAS.

