HUMAITÁ TERÁ 04 ATLETAS DISPUTANDO OS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO (JEBS) NO RIO DE JANEIRO

Esta é a primeira vez que isso acontece, de forma inédita 04 estudantes das Escolas José Cesário ( Agrícola) e Gilberto Mestrinho.

É importante registrar que a prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Educação que está dando junto com o governo do Amazonas todo o apoio necessário para que os atletas possam disputar a disputa nacional. Os estudantes viajaram de avião fretado para Manaus, de onde seguirão para o Rio de Janeiro, onde serão disputados os jogos.

Os atletas são:

ELOÁ da Escola José Cesário (Salto Infantil Feminino);

JOSEFA da Escola José Cesário (Corrida dos 800m Infantil Feminino);

Keirisson Escola José Cesário (Corrida dos 2000m Infantil Masculino);

Guilherme da Escola Gilberto Mestrinho (Arremesso de Peso).

Nosso município sempre se destacou nas modalidades de atletismo no âmbito regional e desta vez foi mais além, conseguindo classificação direto para o jogos escolares brasileiro de forma inédita.