HUMAITÁ SERÁ UM DOS PRIMEIROS MUNICÍPIO DO INTERIOR DO AMAZONAS A TER TOMÓGRAFO EM SEU HOSPITAL REGIONAL

O Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes, em Humaitá, no Sul do Amazonas, receberá muito em breve, um aparelho de Tomografia que atenderá os pacientes em emergência em tratamento em nosso município, está ótima notícia foi anunciada pelo deputado estadual João Luiz (Podemos) durante entrevista a nossa equipe de reportagem, na inauguração da mine usina de oxigênio, que entrou em funcionamento nesta quarta-feira (10) em Humaitá.

O tomógrafo será comprado com recursos de R$ 1 milhão de Reais, disponibilizado ao município, através de uma emenda conjunta dos deputados João Luiz (Podemos) e Felipe Souza (Patriota). Humaitá já é um dos primeiros municípios que receberá equipamentos para a implantação de uma UTI garantidos e anunciados pelo Ministério da Saúde, atendendo pedido do deputado federal Atila Lins, que confirmou a conquista de 08 UTIs para cidades polos do interior do Amazonas.

João Luiz durante entrevista à nossa reportagem, disse ainda que, o senador Plínio Valério (PSD) vai disponibilizar ao município de Humaitá R$ 900 mil reais, para a compra de medicamentos e insumos para tratamento do COVID-19 e que além da emenda de R$ 1 milhão para a compra de um tomógrafo para Humaitá vai disponibilizar outra emenda, com R$ 350 Mil Reais para manutenção do aparelho e compra de insumos. Com um discurso acalorado, o deputado enalteceu o gestor municipal Dedei Lobo, dizendo que o município viverá uma ‘nova era’, pois acredita na competência administrativa do prefeito que foi eleito pelo terceiro mandato no município.

Dedei Lobo, durante inauguração da usina de oxigênio, no Hospital de Humaitá disse que, o trabalho de sua gestão prioriza a saúde, investindo em mais equipamentos e compra de remédios que já estão em andamento com recursos de emendas já creditados nas contas da prefeitura, administrados pela secretaria de saúde. O prefeito disse ainda que, o momento não era festivo, mais de agradecimento pelo que já recebeu e está recebendo. A solenidade de inauguração da usina de oxigênio, teve a presença de vários secretários e vereadores liderados pelo presidente da casa de leis, vereador Manoel Domingos, além do vice-prefeito Alexandre Perote e do deputado estadual João Luiz.