HUMAITÁ RECEBEU NOVA AMBULANCHA PARA RESGATE DE PACIENTES NO INTERIOR

Uma emenda do deputado estadual Adjuto Afonso, atraves do pedido especial do vereador Evanei Mendonça proporcionou ao município de Humaitá ser contemplado com mais uma moderna Ambulancha que será utilizada no resgate de pacientes com quadro grave de saúde.

“É mais um reforço que ganhamos para socorrer nosso povo ribeirinho, a secretaria de saúde vai definir o local onde ela ficará baseada, agradeço ao deputado Adjuto Afonso pela emenda destinado para nossa cidade!” Disse o prefeito Dedei Lobo.

Essa semana o município recebeu várias boas notícias, e essa foi apenas mais uma delas!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ