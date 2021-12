Humaitá poderá solicitar até R$ 50 mil do edital “Mais Esporte No Interior” Lançado pelo Governo do Amazonas

O “Mais Esporte no Interior” prevê o fomento em R$ 50 mil para cada um dos 61 municípios amazonenses

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), lançou o Edital “Mais Esporte no Interior”, projeto de investimento esportivo a todos os municípios do estado. O chamamento público destinará R$ 3 milhões ao desporto comunitário, de base e voltado ao alto rendimento. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24/11) em coletiva de imprensa, na Vila Olímpica de Manaus, Av. Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Conforme o edital n° 002/2021, publicado em 19 de novembro no Diário Oficial do Estado do Amazonas, cada município poderá solicitar até R$ 50 mil reais para o fomento às práticas esportivas, desde que estejam adimplentes com suas obrigações legais mediante a apresentação da documentação exigida.

“Todas as prefeituras estão convidadas a fazer, juntamente conosco, esse chamamento público para que possamos investir R$ 50 mil no esporte de base nos municípios do interior do estado. Porque nós entendemos que o alto rendimento só vai acontecer se a base e o escolar estiverem bem estruturados”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Cada ente municipal poderá protocolar apenas um Plano de Trabalho contendo, no mínimo, três projetos locais voltados ao desporto que abranjam práticas formais e não-formais.

O Plano de Trabalho e demais documentos deverão estar organizados conforme a ordem descrita no edital, em envelope lacrado, entregues por meio de ofício à Faar até o dia 24 de dezembro deste ano. O período de análise dos municípios inscritos será de 27 de dezembro 2021 a 10 de janeiro de 2022.

Todos os anexos referentes ao Plano de Trabalho e demais documentações exigidas neste Edital de Chamamento Público poderão ser encontrados através do site www.faar.am.gov.br.