CHUVAS FORTES EM HUMAITÁ OCASIONARAM PREJUÍZOS A DEZENAS DE FAMÍLIAS

*HUMAITÁ OCASIONARAM PREJUÍZOS A DEZENAS DE FAMÍLIAS*

As fortes chuvas desta sexta-feira (19) causaram susto e tristeza a dezenas de famílias humaitaense. O volume de água que caíram foram as maiores ja vistas por aqui.

Locais que nunca alagaram foram tomados pelas águas deixando ruas e casas literalmente no fundo. Nas redes sociais, o pedido de socorro se confundiam com pessoas discutindo políticas em um clima lamentável e desnecessários para o momento.

A prefeitura entrou em ação com máquinas retroescavadeiras e caminhões para que precisasse mudar para outro local até as águas baixarem.

A secretaria de assistência social e a secretaria de meio ambiente se concentraram em ajudar quem precisassem naquele momento.

Relatos tristes de quem ficou com suas casas alagadas, circularam pelos grupos sociais, com pedidos de ajuda direto ao gestor municipal.

O prefeito em companhia de alguns vereadores, circularam pela cidade, providenciando a desobstrução das valas de drenagem entupidas por lixos e matagal.

O desordenamento urbano é um problema que precisa com urgência ser corrigido. Casas e quintais em áreas de riscos, atrapalham obras de profundidade para corredores de drenagem de grande vazão.

O prefeito anunciou em seu video institucional que vai desapropriar casas em area de risco e providenciar ajuda as famílias atingidas com as águas das chuvas em Humaitá.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ