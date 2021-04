HUMAITÁ GANHARÁ 05 UTIs, EM BREVE, GARANTIU O MARCELO RAMOS

Em um encontro ocorrido durante a tarde desta sexta-feira (02) em Manaus, entre o Dep.Fed. Marcelo Ramos com o Prefeito de Humaitá Dedei Lobo e a primeira dama do município Arnaldina Chagas, o deputado garantiu destinar recursos, para a implantação no Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes de 05 UTIs, ainda este ano.

Durante o encontro foram tratados diversos assuntos importantes ao município que em breve saberemos em primeira mão. É muito importante destacar que, o anúncio e a confirmação dos recursos necessários para a compra de equipamentos e insumos para as 05 UTIs, já foram anunciados pelo próprio parlamentar.

O prefeito Dedei Lobo, disse a nossa redação que, estas UTIs atenderão a demanda necessária em nossa unidade hospitalar, que é um Polo de atendimento no sul do estado.

Dedei Lobo, disse ainda que, mais novidades estão a caminho, e que, tudo chegará no tempo certo.

Humaitá já possui 05 UCIs e diversos equipamentos modernos enviados pelo governo do estado, que já reforçam nossa unidade Hospitalar, como a mini usina de oxigênio, concentradores portáteis de oxigênio, além de cilindros de oxigenio reservas a ser utilizado, caso seja necessário.

O prefeito Dedei Lobo está na capital, em busca de recursos e obras a serem investidos em Humaitá.